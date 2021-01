Covid | dalla Grecia la proposta di un certificato di vaccinazione Ue

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Creare undia livello europeo per contribuire a ripristinare i viaggi transfrontalieri, quasi azzeratipandemia. Questa la richiesta contenuta nella lettera che il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha inviato alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. La, dove il turismo costituisce un quinto del PIL, in vista della prossima stagione estiva, ha predisposto unstandardizzato per dimostrare che un individuo è stato vaccinato. Un modello che il premier vorrebbe, ora, estendere all’intera Ue per consentire, ai vaccinati, l’imbarco su tutti i mezzi di trasporto. Nel Paese, che ha resistito relativamente bene alla prima ondata della pandemia, un aumento dei casi da ottobre ha messo a dura prova il sistema ...