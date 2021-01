Cosa ci dice la vicenda USA?

Leggi su ilparagone

(Di martedì 12 gennaio 2021) di Ugo Boghetta Commento al post: L’esperienzaci dimostra che una democrazia di massa regge ed ha senso solo se c’è uguaglianza, se c’è uno Stato sociale che quantomeno protegge ad un livello dignitoso. Anche da noi diseguaglianze e frammentazione sociale, prima o poi, possono portare alla violenza. Per questo è necessario mandare in soffitta la seconda repubblica e tutto ciò che ha comportato: individualismo sempre più esasperato; distruzione progressiva dello Stato sociale; sistema elettorale maggioritario; perdita di sovranità monetaria e politica. Forse ci possiamo ancora salvare. Ma serve una svolta radicale! Basta guardare l’andamento delle borse per capire dove batte il portafoglio della turbofinanza a proposito della crisi americana. Tuttavia questo non deve portare alla semplificazione di unache deve essere analizzata su ...