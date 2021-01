Controlli anti-Covid in aumento | 700mila in 7 giorni | 7 mila multe

(Di martedì 12 gennaio 2021) per non rispetto dei divieti sugli spostamenti Insul rispetto delle norme di contrasto al… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Viminale : Controlli sulle misure anti #COVID19 dell'#11gennaio. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?95.830 persone, 747 sa… - ilCittadinoLodi : Controlli su lavoro e protocolli anti-Covid, pioggia di multe nella Bassa - Profilo3Marco : RT @Viminale: Controlli sulle misure anti #COVID19 dell'#11gennaio. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?95.830 persone, 747 sanzionate,… - Dome689 : RT @Viminale: Controlli di #polizia anti #Covid_19 nella settimana dal 4 al #10gennaio 2021. Verifiche su: ?612.666 persone ??91.357 atti… - MonikaMurches : RT @Viminale: Controlli di #polizia anti #Covid_19 nella settimana dal 4 al #10gennaio 2021. Verifiche su: ?612.666 persone ??91.357 atti… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti

Brescia Oggi

Folla, brindisi e assembramenti in strada ai Quartieri Spagnoli e feste in casa con decine di giovani. Succede anche questo a Napoli nonostante le norme anti-Covid.La terapia si chiama Car-T, nota anche come "farmaco vivente" ed è stata usata per un malato affetto da un grave linfoma PISA. Il risultato sarebbe, già da solo, di eccezionale valore. Ma lo è ancora ...