Caso fratellini Cuneo | Giannone | “Dal ministero della giustizia nessuna risposta”

(Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA – “La prima interrogazione è stata depositata a inizio febbraio 2019 e non è mai stata incardinata in Commissione giustizia. La seconda, dopo la risposta sulla stampa della giudice Taricco a uno dei fratelli, non ha mai avuto risposta”. Alla Dire la deputata del Gruppo Misto, Veronica Giannone, anche Segretaria della Commissione Infanzia e Adolescenza e in prima linea sul tema degli allontanamenti dei minori dai genitori e in particolare dalle madri accusate di alienazione parentale, intervenendo alla conferenza stampa sui fratellini di Cuneo, ha denunciato le mancate risposte del ministero di Giustizia alle sue interrogazioni sul caso.