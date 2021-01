Arriva il vaccino Moderna, Iss: andrà a Regioni con più over 80 (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono Arrivate in Italia le prime dosi del vaccino Moderna, il secondo vaccino anti-covid autorizzato da Ema e Aifa e che verrà somministrato nel nostro Paese, nella campagna di vaccinazione insieme a quello di Pfizer-Biontech. Si tratta di 47mila dose giunte all'Istituto Superiore di Sanità nella mattinata del 12 gennaio. Qui vengono stoccate e divise per essere poi distribuite alle Regioni.Soddisfazione del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, che parla di campagna vaccinale epocale. "Oggi è una bella giornata perchè abbiamo a disposizione un nuovo vaccino che sta partendo ora in distribuzione alle Regioni. È una ulteriore freccia nella nostra faretra e a settimane ne avremo altre - ha detto - oggi Ema ha annunciato che a fine mese ci sarà ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 gennaio 2021) Sonote in Italia le prime dosi del, il secondoanti-covid autorizzato da Ema e Aifa e che verrà somministrato nel nostro Paese, nella campagna di vaccinazione insieme a quello di Pfizer-Biontech. Si tratta di 47mila dose giunte all'Istituto Superiore di Sanità nella mattinata del 12 gennaio. Qui vengono stoccate e divise per essere poi distribuite alle.Soddisfazione del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, che parla di campagna vaccinale epocale. "Oggi è una bella giornata perchè abbiamo a disposizione un nuovoche sta partendo ora in distribuzione alle. È una ulteriore freccia nella nostra faretra e a settimane ne avremo altre - ha detto - oggi Ema ha annunciato che a fine mese ci sarà ...

