Zangrillo | “Il virus si batte con cure corrette e tempestive | non con misure coercitive”

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021)Covid: mantenere i “nervi saldi” per convivere con il Sars-CoV-2, il corona. E monitorare con attenzione quello che succede negli ospedali, tenendo presente che “un elevato numero di contagi non si traduce necessariamente in un’emergenza sanitaria”. Alberto, primario di terapia intensiva e rianimazione dell’Irccs San Raffaele di Milano e prorettore dell’università Vita-Salute rompe il silenzio stampa dietro cui si era trincerato dopo le polemiche sulle sue esternazioni considerate da molti “contraddittorie”. Il medico milanese chiarisce all’Adnkronos Salute il suo pensiero su quanto potrebbe accadere nei prossimi giorni sulla base delle regole proposte dall’Istituto superiore di sanità (Iss). ARTICOLO Cartabellotta: «Sistema a colori non è efficace, ecco perché» “Le...