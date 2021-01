Zangrillo boccia la suddivisione per colori: “Tanti positivi non significano emergenza” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen – Dopo un lungo silenzio stampa Alberto Zangrillo torna a parlare bocciando la suddivisione per colori delle Regioni prevista dagli ultimi Dpcm. L’intervento del primario di intensiva del San Raffaele è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, proprio nelle ore in cui l’esecutivo si riuniva per discutere delle regole – ancora più restrittive – da introdurre nel nuovo Dpcm in vista del 16 gennaio. Zangrillo: “suddivisione per colori solo in casi estremi” Ai microfoni di AdnKronos il prorettore dell’università Vita-Salute sostiene la necessità di mantenere i «nervi saldi» per convivere con il coronavirus, e tenere sotto controllo la situazione delle strutture ospedaliere: sono gli ospedali e i pronto soccorso la cartina al tornasole della situazione, perché ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen – Dopo un lungo silenzio stampa Albertotorna a parlarendo laperdelle Regioni prevista dagli ultimi Dpcm. L’intervento del primario di intensiva del San Raffaele è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, proprio nelle ore in cui l’esecutivo si riuniva per discutere delle regole – ancora più restrittive – da introdurre nel nuovo Dpcm in vista del 16 gennaio.: “persolo in casi estremi” Ai microfoni di AdnKronos il prorettore dell’università Vita-Salute sostiene la necessità di mantenere i «nervi saldi» per convivere con il coronavirus, e tenere sotto controllo la situazione delle strutture ospedaliere: sono gli ospedali e i pronto soccorso la cartina al tornasole della situazione, perché ...

