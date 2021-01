Veneto, Zaia conferma l’assessora che ha cantato Faccetta nera in radio: “Chieda scusa ma resta al suo posto. Era un contesto easy” (Di lunedì 11 gennaio 2021) VENEZIA – “Quanto meno credo che l’assessora Elena Donazzan dovrebbe chiedere scusa, magari lo ha già fatto”. Luca Zaia, presidente della giunta regionale del Veneto, lancia un monito a uno dei componenti della sua giunta che durante la trasmissione radiofonica La Zanzara ha cantato “Faccetta nera”. Ma non sembra intenzionato a toglierle le deleghe, come richiesto dalle minoranze: “Di istanze del genere ne ho tutti i giorni… Teniamo conto del contesto in cui è avvenuto il fatto, una trasmissione radiofonica satirica, informale, ‘easy‘. Comunque tutti sanno come la penso. ‘Faccetta nera‘ riprende un periodo buio della nostra storia, le leggi razziali, la colonizzazione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) VENEZIA – “Quanto meno credo cheElena Donazzan dovrebbe chiedere, magari lo ha già fatto”. Luca, presidente della giunta regionale del, lancia un monito a uno dei componenti della sua giunta che durante la trasmissionefonica La Zanzara ha”. Ma non sembra intenzionato a toglierle le deleghe, come richiesto dalle minoranze: “Di istanze del genere ne ho tutti i giorni… Teniamo conto delin cui è avvenuto il fatto, una trasmissionefonica satirica, informale, ‘‘. Comunque tutti sanno come la penso. ‘‘ riprende un periodo buio della nostra storia, le leggi razziali, la colonizzazione, ...

