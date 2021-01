Veneto | Donazzan | “Se qualcuno si è sentito offeso mi scuso”

Leggi su dire

(Di lunedì 11 gennaio 2021) VENEZIA – “Ecco di cosa si occupa la sinistra italiana nel periodo più tragico della nostra storia repubblicana: di fascismo. Ho scoperto dunque che trovano il tempo non solo per litigare tra loro per mantenere in vita un governo che sta falcidiando la nostra economia, ma anche per montare un caso nazionale sulla mia partecipazione a ‘La Zanzara’, trasmissione che tutti conosciamo come goliardica e a tratti irriverente”. Così l’assessore regionale all’Istruzione del Veneto, Elena Donazzan, interviene sul caso che l’ha vista protagonista in quello che dovrebbe essere un messaggio di scuse, dopo che anche il presidente della Regione Luca Zaia, nel respingere le richieste di ritiro delle deleghe, ha auspicato in delle scuse.