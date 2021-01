Switch ha già superato le vendite di PS4 in Cina (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nintendo ha distribuito 1 milione di console Switch in Cina dal suo lancio ufficiale alla fine del 2019 (attraverso canali ufficiali), ha annunciato il partner cinese Tencent. La cifra significa che Nintendo ha già superato Sony e Microsoft come il più grande venditore di console in Cina, secondo la società di consulenza Niko Partners (via Reuters), quando si tiene conto anche delle vendite sul "mercato grigio". Niko stima che circa 4 milioni di console Switch siano state vendute in totale. Al milione di Tencent vanno aggiunte le vendite del mercato grigio. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nintendo ha distribuito 1 milione di consoleindal suo lancio ufficiale alla fine del 2019 (attraverso canali ufficiali), ha annunciato il partner cinese Tencent. La cifra significa che Nintendo ha giàSony e Microsoft come il più grande venditore di console in, secondo la società di consulenza Niko Partners (via Reuters), quando si tiene conto anche dellesul "mercato grigio". Niko stima che circa 4 milioni di consolesiano state vendute in totale. Al milione di Tencent vanno aggiunte ledel mercato grigio. Leggi altro...

