SONDAGGIO / "Alta percentuale infetti tra 14 e 19 anni". Giusto continuare con la Dad? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gennaio 2021 - Oggi le scuole superiori avrebbero dovuto riaprire al 50% in tutte le regioni: e invece ripartiranno in presenza solo in Toscana , Abruzzo e Valle d'Aosta (in Trentino-Alto ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gennaio 2021 - Oggi le scuole superiori avrebbero dovuto riaprire al 50% in tutte le regioni: e invece ripartiranno in presenza solo in Toscana , Abruzzo e Valle d'Aosta (in Trentino-Alto ...

Fra_Valente_cek : @Sport_Mediaset Ho visto lo stesso sondaggio con la Lazio l'anno scorso. Si si. Vi svelo un segreto, se si gioca co… - akitale1 : @Berlino00 Guarda non ti so dire, ho fatto questo sondaggio giorni fa senza Massimiliano e in tanti mi hanno detto… - CareriPaolo : @valechindamo Ma che sondaggio è? Mi sembra una % troppo alta. - tizianaguerrucc : @giuliaselvaggi2 @titofaraci Stamattina riflettevo sul tuo tweet di stamattina e sul “clima” dei commenti ... ma sa… - LPeyretti : @Giorgiolaporta Secondo me un sondaggio un po' farlocco. La Lega è ben più alta e FI è almeno 2 punti e mezzo più b… -

Ultime Notizie dalla rete : SONDAGGIO Alta SONDAGGIO / "Alta percentuale infetti tra 14 e 19 anni". Giusto continuare con la Dad? Il Giorno SONDAGGIO / "Alta percentuale infetti tra 14 e 19 anni". Giusto continuare con la Dad?

L'esito di una recente indagine comunicato dal governatore Fontana riaccende il dibattito sulla didattica a distanza ...

Sondaggio Twitter | Calciomercato Inter, sostituto Conte: scelto Allegri!

Un rapporto mai sbocciato quello tra l’allenatore ex Juventus e la tifoseria. LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Inter, Biasin: “Sbagliato non imporre Eriksen a Conte”. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twit ...

L'esito di una recente indagine comunicato dal governatore Fontana riaccende il dibattito sulla didattica a distanza ...Un rapporto mai sbocciato quello tra l’allenatore ex Juventus e la tifoseria. LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Inter, Biasin: “Sbagliato non imporre Eriksen a Conte”. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twit ...