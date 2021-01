Rugby, dal primo febbraio riprendono amichevoli e allenamenti di contatto (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È stato pubblicato oggi lunedì 11 gennaio 2021 il nuovo protocollo della Federazione Italiana Rugby per l’organizzazione degli allenamenti e dell’attività agonistica, in versione aggiornata rispetto all’ultima rilasciata il 27 ottobre 2020. Due le novità rilevanti: a partire dall’11 gennaio e fino al 31 gennaio 2021 compreso, gli allenamenti continueranno a tenersi senza contatto, ma sarà possibile per i Club prevedere il regolare utilizzo della palestra e degli spogliatoi, rispettando i principi di distanziamento sociale. Da lunedì 1° febbraio invece, per tutte le Società partecipanti ai campionati di interesse nazionale, sarà autorizzata la regolare ripresa degli allenamenti di contatto, degli allenamenti congiunti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È stato pubblicato oggi lunedì 11 gennaio 2021 il nuovo protocollo della Federazione Italianaper l’organizzazione deglie dell’attività agonistica, in versione aggiornata rispetto all’ultima rilasciata il 27 ottobre 2020. Due le novità rilevanti: a partire dall’11 gennaio e fino al 31 gennaio 2021 compreso, glicontinueranno a tenersi senza, ma sarà possibile per i Club prevedere il regolare utilizzo della palestra e degli spogliatoi, rispettando i principi di distanziamento sociale. Da lunedì 1°invece, per tutte le Società partecipanti ai campionati di interesse nazionale, sarà autorizzata la regolare ripresa deglidi, deglicongiunti ...

TREVISO - Per sopperire ai diversi infortuni occorsi in prima linea nella rosa biancoverde durante la stagione in corso, il Benetton Rugby conferma l’ingaggio del tallonatore sudafricano Corniel Wilhe ...

Il Benetton Rugby ha ingaggiato il tallonatore sudafricano Corniel Wilhelmus Els. Per sopperire ai diversi infortuni occorsi in prima linea nella rosa biancoverde durante la stagione in corso, il Bene ...

TREVISO - Per sopperire ai diversi infortuni occorsi in prima linea nella rosa biancoverde durante la stagione in corso, il Benetton Rugby conferma l'ingaggio del tallonatore sudafricano Corniel Wilhe ...