Roberta Termali e Walter Zenga | perché è finita tra di loro?

Walter Zenga e Roberta Termali, perché è finta la relazione tra l'ex calciatore e la giornalista? Ecco cosa è successo. Torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, il programma di Alfonso Signorini si prepara a una puntata con il botto con grandi colpi di scena, a partire da una sorpresa per Dayane Mello. Si tornerà poi a parlare del rapporto tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, i due sono tornati a discutere questa settimana e tra di loro non si placano le tensioni tra di loro, come andrà a finire tra di loro? Non mancheranno poi le sorprese per le nomination e le eliminazioni di questa sera, Dayane Mello, Mario Ermito, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi, Andrea Zenga, Stefania ...

(Domenica Live) Con queste parole Nicolò Zenga ha parlato del rapporto con il padre a "Domenica Live". "Lui non c'è mai stato, non parlo solo di presenza fisica. Nessun rancore da parte di Nicolò, in ...

Nuove accuse nei confronti di Walter Zenga. Nicolò e Andrea sono i figli che l'ex portiere dell'Inter ha avuto negli anni Novanta dalla seconda moglie, l'ex conduttrice tv Roberta Termali. Rispetto al ...

(Domenica Live) Con queste parole Nicolò Zenga ha parlato del rapporto con il padre a “Domenica Live”. “Lui non c’è mai stato, non parlo solo di presenza fisica. Nessun rancore da parte di Nicolò, in ...Nuove accuse nei confronti di Walter Zenga. Nicolò e Andrea sono i figli che l'ex portiere dell'Inter ha avuto negli anni Novanta dalla seconda moglie, l'ex conduttrice tv Roberta Termali. Rispetto al ...