Proteste Dad: «Ci dicono le cose due giorni prima, non siamo macchinette e vogliamo chiarezza» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo aver ricevuto la lettera degli studenti sulla Dad e sulle relative problematiche, abbiamo sentito una di loro per capire quali siano le preoccupazioni di uno studente di quinta superiore (e non solo) che – tra le altre cose – dovrà affrontare la maturità a giugno. Una delle ansie maggiori è senza dubbio l'Esame di Stato, ci spiega la giovane: «La cosa che temiamo di più di tutte è venire a sapere solo quindici giorni prima come sarà la maturità – come accade per tutte le altre decisioni – e io, da studentessa, so di non avere le basi per affrontare l'Esame di Stato così come è sempre stato fatto». Ecco le ragioni che stanno dietro allo sciopero Dad. LEGGI ANCHE >>> Dad, i «ragazzi di Greta» che vogliono fare lezione fuori dal web «vogliamo chiarezza dal sistema, non dare la colpa alla ...

