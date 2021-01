Prossima giornata Serie A: orari, tv, chi gioca, programma DAZN e Sky (Di lunedì 11 gennaio 2021) La Serie A non si ferma e nel prossimo fine settimana andrà in scena l’attesissima 18ma giornata. Si comincia venerdì 15 gennaio con il derby Lazio-Roma in programma alle ore 20.45. Le due squadre della capitale arrivano alla partita più attesa dell’anno fiduciose per i risultati ottenuti ieri: i ragazzi di Fonseca hanno pareggiato con l’Inter mentre la squadra di Inzaghi ha vinto in trasferta a Parma. Sabato 16 si disputeranno tre partite della 18ma giornata di Serie A: Bologna-Hellas Verona alle ore 15.00, Torino-Spezia alle ore 18.00 e Sampdoria-Udinese alle 20.45. Domenica ricchissima di match clou. Ad aprire il programma il lunch match tra Napoli-Fiorentina. Alle ore 15.00 scenderanno in campo Crotone-Benevento e Sassuolo-Parma. L’Atalanta tornerà in campo alle ore 18.00 contro ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) LaA non si ferma e nel prossimo fine settimana andrà in scena l’attesissima 18ma. Si comincia venerdì 15 gennaio con il derby Lazio-Roma inalle ore 20.45. Le due squadre della capitale arrivano alla partita più attesa dell’anno fiduciose per i risultati ottenuti ieri: i ragazzi di Fonseca hanno pareggiato con l’Inter mentre la squadra di Inzaghi ha vinto in trasferta a Parma. Sabato 16 si disputeranno tre partite della 18madiA: Bologna-Hellas Verona alle ore 15.00, Torino-Spezia alle ore 18.00 e Sampdoria-Udinese alle 20.45. Domenica ricchissima di match clou. Ad aprire ilil lunch match tra Napoli-Fiorentina. Alle ore 15.00 scenderanno in campo Crotone-Benevento e Sassuolo-Parma. L’Atalanta tornerà in campo alle ore 18.00 contro ...

