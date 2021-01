Nina Soldano lascia Un posto al sole | ‘Non è una mia scelta’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Non è facile accettare dopo 17 anni l’uscita di scena di un personaggio da una soap opera. Eppure i fan di Unalnegli ultimi giorni hanno dovuto fare i conti con l’addio di Marina, storica presenza del programma di Rai 3 e interpretata da. Domenica Live, le nozze di: ‘L’ho conosciuto su Facebook, è 12 anni più giovane’ Le parole diUn addio che ha scosso profondamente gli affezionati di Unal, che si sono fatti sentire sui social chiedendo a gran voce che il personaggio torni presto. Anche per sedare gli animiha deciso di scrivere un post su Instagram per spiegare come stanno le cose: “Buongiorno a tutti!! ...