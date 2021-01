Mantova, festa senza mascherine in un appartamento in centro: multati 12 ragazzi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mantova, 11 gennaio 2021 - E' costata cara a un gruppo di giovani e giovanissimi di buona famiglia la festa che hanno organizzato nella casa (momentaneamente vuota) di uno di loro. Chiamati da un ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 11 gennaio 2021), 11 gennaio 2021 - E' costata cara a un gruppo di giovani e giovanissimi di buona famiglia lache hanno organizzato nella casa (momentaneamente vuota) di uno di loro. Chiamati da un ...

qn_giorno : #Mantova, festa senza mascherine in un appartamento in centro: multati 12 ragazzi - Notiziedi_it : Mantova, 18enne organizza festa in casa: musica alta e nessuno con le mascherine, multati 12 ragazzi - MilanoSpia : Mantova, 18enne organizza festa in casa: musica alta e nessuno con le mascherine, multati 12 ragazzi… - zazoomblog : Mantova: festa con musica in centro multati 12 ragazzi - #Mantova: #festa #musica #centro - TV7Benevento : Mantova: festa con musica in centro, multati 12 ragazzi... -