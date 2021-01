LIVE Berrettini-Bublik 5-6, ATP Antalya in DIRETTA: break del kazako! Set riaperto (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Buon servizio di Berrettini. 5-6 Sesto servizio vincente e break confermato: adesso tocca a Berrettini restare a galla. 40-15 Quinto ace del kazako. 30-15 Bublik va in difficoltà sul back di rovescio dell’azzurro. 30-0 Risposta in rete dell’azzurro. 15-0 Buona prima di Bublik. 5-5 break Bublik! Rimonta del kazako e altro errore dell’azzurro. 30-40 PALLA break Bublik! Chance per il kazako di rientrare. 30-30 Peccato! Berrettini non riesce a passare Bublik sottorete: rovescio sul nastro. 30-15 Servizio e diritto lungolinea del romano. 15-15 Secondo doppio fallo dell’azzurro. 15-0 Quarto ace del romano. 5-4 ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Buon servizio di. 5-6 Sesto servizio vincente econfermato: adesso tocca arestare a galla. 40-15 Quinto ace del kazako. 30-15va in difficoltà sul back di rovescio dell’azzurro. 30-0 Risposta in rete dell’azzurro. 15-0 Buona prima di. 5-5! Rimonta del kazako e altro errore dell’azzurro. 30-40 PALLA! Chance per il kazako di rientrare. 30-30 Peccato!non riesce a passaresottorete: rovescio sul nastro. 30-15 Servizio e diritto lungolinea del romano. 15-15 Secondo doppio fallo dell’azzurro. 15-0 Quarto ace del romano. 5-4 ...

