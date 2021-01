In fiamme vecchio fabbricato ad Aviano (Di lunedì 11 gennaio 2021) I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti con tre automezzi questo pomeriggio, dopo le 14.30, per l’incendio di un vecchio fabbricato in via delle Cave, ad Aviano. Il pronto intervento dei pompieri ha permesso di limitare il propagarsi delle fiamme e il loro lavoro è stato determinante per circoscrivere il piccolo rogo, individuato al piano terra dello stabile grazie anche all’ausilio di una termocamera, visto che l’ambiente era saturo di fumo. Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre hanno proceduto ad una verfica dello stabile e alla messa in sicurezza dello scenario. Leggi su udine20 (Di lunedì 11 gennaio 2021) I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti con tre automezzi questo pomeriggio, dopo le 14.30, per l’incendio di unin via delle Cave, ad. Il pronto intervento dei pompieri ha permesso di limitare il propagarsi dellee il loro lavoro è stato determinante per circoscrivere il piccolo rogo, individuato al piano terra dello stabile grazie anche all’ausilio di una termocamera, visto che l’ambiente era saturo di fumo. Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre hanno proceduto ad una verfica dello stabile e alla messa in sicurezza dello scenario.

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti con tre automezzi questo pomeriggio, dopo le 14.30, per l'incendio di un vecchio fabbricato in via delle Cave, ad Aviano. Il pronto intervento dei pomp ...

Ama: incendiati e distrutti già 70 contenitori stradali

Roma - Vandali dei cassonetti purtroppo in azione anche in questo inizio 2021. Secondo quanto rilevato dal personale territoriale Ama, nei primi dieci ...

