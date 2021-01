Il flop di Immuni: in sei mesi meno di 85mila notifiche. L'80% degli italiani non l'ha scaricata (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un impatto insignificante. I positivi segnalati in sei mesi di vita di Immuni sono inferiori al bollettino di un singolo giorno. Dal 1° giugno ad oggi, sono stati segnalati poco più di ottomila ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un impatto insignificante. I positivi segnalati in seidi vita disono inferiori al bollettino di un singolo giorno. Dal 1° giugno ad oggi, sono stati segnalati poco più di ottomila ...

leggoit : Il flop di #Immuni: in sei mesi meno di 85mila notifiche. L'80% degli italiani non l'ha scaricata - maxkava : Ci han raccontato per mesi che Immuni era fondamentale e, dopo flop download, che anche il 10/15% della popolazione… - ValentinoZV : @jacopo_iacoboni Immuni è stata un flop principalmente perché solo un numero risibile di cittadini l'ha installata.… - CgaMaths : @jacopo_iacoboni @immuni_app risponde sempre. Un flop, a causa di sabotaggi governativi (linee guida confuse, poco… - assimprese : L’ app immuni un flop , i banchi a rotelle un fallimento, il voucher vacanze un altro mezzo fallimento, il cash bac… -

