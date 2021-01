Grande Fratello Vip: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ripercorrono i primi momenti insieme (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tra l'ex Velino di Striscia la Notizie a la showgirl italo-persiana sembra che si nascendo qualcosa di speciale. Leggi su comingsoon (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tra l'ex Velino di Striscia la Notizie a la showgirl italo-persiana sembra che si nascendo qualcosa di speciale.

matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - matteorenzi : Vogliamo documenti scritti, non concetti vaghi. Abbiamo fatto 62 proposte: prima di dire se siamo soddisfatti o no,… - ricpuglisi : Lo ripeto: il TG1 è ragione sufficiente per chiudere l'esperienza del governo Conte 2. Cari #FacciamoRete, siete d… - malandrina9 : RT @justbekindd: Cecilia Capviotti ci insegna che se metti un ragazzo nero come concorrente del grande fratello hai sconfitto il razzismo i… - MilanFiki001 : @51inif @mgmaglie Arriva il grande fratello ?? -