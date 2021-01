Gianmarco Saurino | «Simpatico sì | tombeur de femmes no»

(Di lunedì 11 gennaio 2021)sta girando la sesta stagione di Che Dio ci aiuti, ma per noi la faccia che appare oggi nell’inquadratura della videochat è solo quella del dottor Lorenzo Lazzarini, il suo ultimo e fortunatissimo ruolo. È il dottore playboy di Doc – Nelle tue mani, il sogno di un medical drama italiano che diventa realtà, a metà tra Grey’s Anatomy e Dr. House, fenomeno venduto negli Stati Uniti per un remake, 8 milioni e mezzo di telespettatori in media a puntata, con Luca Argentero nei panni del già mitologico dottor Fanti, l’affascinante medico che perde la memoria. Nella serie, disponibile su RaiPlay, Lazzarini è invece un seduttore seriale da ospedale, quello che va a letto con le giovani specializzande, ma verso la metà della serie va in crisi, le sue certezze crollano, le debolezze emergono tutte insieme e lo ...

fenjisvoice : RT @wonderlandH_: Ma Diana Del Bufalo com’è sopravvissuta a Gianmarco Saurino che l’ha guardata in questo modo? #CheDioCiAiuti6 https://… - fenjisvoice : RT @sonolaferaz: immaginando gianmarco saurino alla mia porta così ogni mattina. #CheDioCiAiuti6 #CDCA6 - 8luglio2021 : RT @pensierivforme: gianmarco saurino, adottami, ti prego - tulacura : RT @sonolaferaz: immaginando gianmarco saurino alla mia porta così ogni mattina. #CheDioCiAiuti6 #CDCA6 - pizzaandbeer_ : RT @sonolaferaz: immaginando gianmarco saurino alla mia porta così ogni mattina. #CheDioCiAiuti6 #CDCA6 -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmarco Saurino

YouMovies

In fondo all’articolo, una clip in anteprima della seconda puntata di Che Dio ci Aiuti 6 che andrà in onda stasera su Rai 1. Ospite a Domenica In parte del cast di Che Dio ci Aiuti 6. In collegamento ...La terza puntata di Che Dio ci aiuti 6 andrà in onda giovedì 14 gennaio 2021 su Rai1. Scopriamo la trama dei due episodi con Elena Sofia Ricci.