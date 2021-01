Gf Vip, amicizia al capolinea tra Tommaso Zorzi e la Orlando? E Dayane gode - (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesca Galici Grandi liti tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi e mentre la loro amicizia scricchiola, Dayane Mello da terza incomoda si gode lo spettacolo Le amicizie inossidabili non esistono, tanto meno al Grande Fratello Vip. Lo hanno dimostrato anche Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, arrivati allo scontro dopo la festa brasiliana di qualche giorno fa. Il Gf Vip sa essere cattivo e quando gli equilibri in Casa sembrano troppo stabili trova il modo di romperli per creare nuove dinamiche: è il reality bellezza. L'avvicinamento di Tommaso Zorzi a Dayane Mello non è piaciuto alla Orlando, che ha rinfacciato a Zorzi di averla quasi ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesca Galici Grandi liti tra Stefaniae mentre la loroscricchiola,Mello da terza incomoda silo spettacolo Le amicizie inossidabili non esistono, tanto meno al Grande Fratello Vip. Lo hanno dimostrato anche Stefania, arrivati allo scontro dopo la festa brasiliana di qualche giorno fa. Il Gf Vip sa essere cattivo e quando gli equilibri in Casa sembrano troppo stabili trova il modo di romperli per creare nuove dinamiche: è il reality bellezza. L'avvicinamento diMello non è piaciuto alla, che ha rinfacciato adi averla quasi ...

