Future USA in ribasso aspettando Wall Street

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – I Future sugli indici statunitensi viaggiano al ribasso anticipando una partenza debole per la borsa di Wall Street, tra meno di un'ora, dopo la serie di record messi a segno nell'ultimo periodo. In questa fase di correzione si guarda agli sviluppi delle vicende d'oltreoceano, ai nuovi stimoli fiscali ed alla possibilità di Impeachment di Trump. Occhi puntati anche sulla Fed, sebbene non si attendano misure imminenti dalla banca centrale statunitense. Sul fronte macroeconomico, l'agenda non prevede la diffusione di dati rilevanti. Resta sempre sullo sfondo la pandemia di Covid-19, con i numeri dei contagi e dei decessi sempre più pesanti in tutto il mondo. Il Future sul Dow Jones cede lo 0,84% a 30.732 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,79% a 3.787 punti.

