Francesco Oppini: "Il GF Vip non ti arricchisce, ho comprato casa grazie a mia madre…" (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'esperienza di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 5 Francesco Oppini non ha avuto la forze di continuare. Qualche settimana fa il figlio di Alba Parietti ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5 perché gli mancavano molto i suoi affetti. Tuttavia, il ragazzo si è portato un bagaglio pieno di cose positive, qualche critica per delle uscite discutibili, ma soprattutto l'amicizia speciale con Tommaso Zorzi. Ora si è aperta una nuova vita per l'ex gieffino che dopo l'esperienza nel reality show di Canale 5 ha lasciato l'appartamento in cui viveva con la madre per comprarne uno tutto suo. Ma non è finita qui, infatti il ragazzo ha trovato posto come opinionista sportivo nella prossima edizione del programma di Italia 1 Tiki Taka, al fianco di Piero Chiambretti.

