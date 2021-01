Fiorentina-Inter in tv: data, orario e streaming ottavi Coppa Italia 2020/2021 (Di lunedì 11 gennaio 2021) C’è grande attesa per il fischio d’inizio di Fiorentina-Inter, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. Si gioca alle 15:00 di mercoledì 13 gennaio 2021 nella cornice dello stadio Franchi. Un punto in due partite per i nerazzurri in campionato. E ora per la squadra di Antonio Conte c’è l’obiettivo di conquistare il pass per il prossimo turno della competizione nazionale. Potrete seguire il match in diretta tv esclusiva su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) C’è grande attesa per il fischio d’inizio di, match deglidi finale di. Si gioca alle 15:00 di mercoledì 13 gennaionella cornice dello stadio Franchi. Un punto in due partite per i nerazzurri in campionato. E ora per la squadra di Antonio Conte c’è l’obiettivo di conquistare il pass per il prossimo turno della competizione nazionale. Potrete seguire il match in diretta tv esclusiva su Rai 1 e insulla piattaforma Rai Play. SportFace.

