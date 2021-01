Federalberghi | a disposizione per senza fissa dimora | ma Comune ci chiami

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “La nostra disponibilita’ ad accogliere inelle nostre strutture c’e’, come c’e’ sempre stata per le emergenze, ma e’ l’amministrazione che deve farsi sentire, non possiamo sostituirci alle istituzioni”. Intervistato dall’agenzia Dire, Giuseppe Roscioli, presidente diRoma, risponde cosi’ all’appello lanciato dalla Comunita’ di Sant’Egidio, che ha chiesto di mettere aper igli edifici pubblici e gli alberghi attualmente chiusi per il Covid-19, a fronte di un indennizzo. E proprio per arginare la mancanza di posti letto negli ospedali causata dall’emergenza Covid-19, gli alberghi romani hanno sottoscritto un accordo con l’amministrazione per ospitare i pazienti. “Avevamo anche proposto aldi aprire le ...