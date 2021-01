Don Mimmo | un prete di strada arcivescovo di Napoli

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Monsignor Domenico Battaglia, vescovo di Cerreto Sannita - Telese - Sant'Agata dei Goti, in Campania, lo scorso 12 dicembre è stato nominatometropolita di, succedendo al cardinale Crescenzio Sepe che ha lasciato per raggiunti limiti di età, dopo aver guidato la diocesi partenopea per 14 anni. Annunciato dalla Santa Sede con un comunicato, confermando indiscrezioni che circolavano da tempo, don, come lo chiamano affettuosamente i suoi fedeli, prenderà possesso dell'Arcidiocesi partenopea il prossimo 2 febbraio. Panorama.it ne ha delineato il profilo, conversando con personalità concordi nel rinvenirne l'ispirazione di Papa Francesco, dal quale ha ricevuto direttamente l'imprinting. Senza trascurare la circostanza che Jorge Mario Bergoglio, come in tante altre Chiese prestigiose, pernon ...