Domani si approva il Recovery in Cdm Conte | Ora dobbiamo correre

"Dobbiamo correre" sul Recovery plan. Lo dice il premier Giuseppe Conte al Tg3. E a una domanda sulla crisi dice: "Lavoriamo per costruire, il momento è così difficile che dobbiamo mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini", aggiunge. "Il Recovery plan dovremmo approvarlo domani, abbiamo il Cdm domani in serata. Dobbiamo correre", ha aggiunto il premier. "Sta arrivano una impennata dei contagi anche da noi, è partita dall'Inghilterra, poi si è spostata in Germania e sta arrivando", ha proseguito il presidente del Consiglio. "Non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici".

"Dobbiamo correre" sul Recovery plan. Lo dice il premier Giuseppe Conte al Tg3. E a una domanda sulla crisi dice: "Lavoriamo per costruire, il momento è così difficile che dobbiamo mettercela tutta pe ...

