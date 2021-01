Dayane Mello, dal Grande Fratello Vip 5 a caso mediatico in Brasile per gli attacchi sessisti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dayane Mello è una dei protagonisti indiscussi del GF Vip 5 in Italia mentre in Brasile è diventata un caso mediatico per gli attacchi sessisti che ha ricevuto dentro e fuori dalla casa di Cinecittà. Dayane Mello non fa parlare di sé solo in Italia per il Grande Fratello Vip 5 ma a puntarle i riflettori addosso ora c'è anche il suo Brasile. E per motivi che niente hanno a che vedere con le lamentele per il televoto poco regolare del reality di Canale 5. Ieri sera, sulla maggiore rete brasiliana, è andato in onda un servizio sulla bella Dayane durante Fantastico, lo show della domenica sera visto in media da circa 60 milioni di persone. L'argomento principale, però, non ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021)è una dei protagonisti indiscussi del GF Vip 5 in Italia mentre inè diventata unper gliche ha ricevuto dentro e fuori dalla casa di Cinecittà.non fa parlare di sé solo in Italia per ilVip 5 ma a puntarle i riflettori addosso ora c'è anche il suo. E per motivi che niente hanno a che vedere con le lamentele per il televoto poco regolare del reality di Canale 5. Ieri sera, sulla maggiore rete brasiliana, è andato in onda un servizio sulla belladurante Fantastico, lo show della domenica sera visto in media da circa 60 milioni di persone. L'argomento principale, però, non ...

