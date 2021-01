Conte | ' Sta arrivando una impennata di contagi | domani approviamo Recovery plan'

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Giuseppeal Tg3: 'Lavoriamo per costruire, il momento è così difficile che dobbiamo mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini', aggiunge. 'Ildovremmo approvarlo, ...

CorSport : #Conte truffato, ha perso 30 milioni di euro: ecco che sta succedendo ?? - Linkiesta : Per restare a Palazzo Chigi il premier sta concedendo qualsiasi cosa a Renzi. Ma il senatore di Italia viva rilanc… - BentivogliMarco : Che una banda di squinternati riesca a fare irruzione in #CapitolBuilding fino all'ingresso del Congresso e' gravi… - NicolaSangiorgi : Conte avverte: 'Sta arrivando un'impennata di contagi. Dobbiamo fare ancora sacrifici' - palermomaniait : Coronavirus, Conte: ''Sta arrivando una impennata dei contagi, ancora sacrifici'' - -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Sta

Il premier annuncia un Cdm domani e incalza Renzi sulla crisi di governo: "Lavoriamo per costruire". Il leader di Italia Viva insiste: "Stabilità non è immobilismo". Marcucci (Pd): "L'importante è che ...Proprio oggi l'agenzia di rating ha chiaramente scritto, in una nota, che "nell'area euro i rischi sul credito più alti sono in Italia, Cipro, Spagna e Portogallo, a causa dell'elevata esposizione del ...