Bridgerton: Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor stanno insieme? L'attore dice la sua (VIDEO) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo il successo di Bridgerton, sono state tante le voci che vedevano i due protagonisti Regé- Jean Page e Phoebe Dynevor come la nuova coppia del momento, ma l'attore ha tolto ogni speranza. Bridgerton è la serie Netflix del momento, che ha appassionato migliaia di fan soprattutto grazie alla tormentata storia d'amore tra il Duca di Hastings e Daphne Bridgerton, interpretati da Regé- Jean Page e Phoebe Dynevor che si sospetta abbiano una relazione anche al di fuori del set, ma l'attore ha già negato. Durante un'intervista esclusiva con Access, i due protagonisti di Bridgerton hanno riso del gossip che si è diffuso in ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo il successo di, sono state tante le voci che vedevano i due protagonisticome la nuova coppia del momento, ma l'ha tolto ogni speranza.è la serie Netflix del momento, che ha appassionato migliaia di fan soprattutto grazie alla tormentata storia d'amore tra il Duca di Hastings e Daphne, interpretati dache si sospetta abbiano una relazione anche al di fuori del set, ma l'ha già negato. Durante un'intervista esclusiva con Access, i due protagonisti dihanno riso del gossip che si è diffuso in ...

RegalinoV : Bridgerton: Rege-Jean Page non fa coppia fissa con Phoebe Dynevor - cinemaniaco_fb : ?????????????? Bridgerton: Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor stanno insieme? L'attore dice la sua (VIDEO)… - IRONL0KI : comunque i miei complimenti più sinceri a phoebe perché io mi sarei innamorata di regé jean page in 0,2 secondi - AlexiaSSL : RT @Hln3A: Se Simon e Daphne sono meravigliosi, Regè e Phoebe sono qualcosa di più ?? #Bridgerton - amandaco93_ : Ho finalmente deciso di guardare #Bridgerton ma non ho ancora capito se mi piace la serie perché é una bella serie… -

