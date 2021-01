Belen Rodriguez ruba una foto a una russa Sbugiardata in diretta

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesca Galiciè nel mezzo di un Instagram gate: avrebbe utilizzato ladi un'influencerspacciandola per sua e ora piovono polemiche Que pasa Belu? Nelle ultime ore, la showgirl e modella argentina è nell'occhio del ciclone per alcuni post furbetti pubblicati nel suo profilo Instagram. Alcuni utenti si sono accorti cheha condiviso nel sul streaminggrafico delle immagini trovare sul web e, soprattutto in un caso, avrebbe lasciato chiaramente intendere che fosse sua. Inevitabile a quel punto l'innesco dell'ironia social da parte degli utenti, che si chiedono quante e quali altrel'argentina abbia pubblicato attribuendosene la proprietà. Lo scatto incriminato è datato 9 gennaio. Nello ...