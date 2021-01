Atletico Madrid, Simeone parla chiaro: “Dembelè? Moussa è un gran giocatore, trattativa a buon punto” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non parlo di calciatori che non sono qui con noi.Così Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid intervenuto in merito ad alcune tematiche legate all'attuale finestra di calciomercato invernale. Il Cholo - come riportato dal portale spagnolo Sport - è stato chiamato a rispondere per quanto concerne la trattativa che potrebbe portare Moussa Dembelè tra le fila dei rossobianchi. L'attaccante dell'Lione potrebbe infatti lasciare la Francia direzione Madrid, andando a rinforzare in maniera ulteriore il reparto avanzato della compagine guidata da Simeone, che tuttavia ha lasciato trasparire poco sulla repentina chiusura dell'affare. Ecco le sue parole, incentrate anche sull'emergenza metereologica che sta costringendo molti calciatori ad allenarsi ... Leggi su mediagol (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non parlo di calciatori che non sono qui con noi.Così Diego, allenatore dell'intervenuto in merito ad alcune tematiche legate all'attuale finestra di calciomercato invernale. Il Cholo - come riportato dal portale spagnolo Sport - è stato chiamato a rispondere per quanto concerne lache potrebbe portaretra le fila dei rossobianchi. L'attaccante dell'Lione potrebbe infatti lasciare la Francia direzione, andando a rinforzare in maniera ulteriore il reparto avanzato della compagine guidata da, che tuttavia ha lasciato trasparire poco sulla repentina chiusura dell'affare. Ecco le sue parole, incentrate anche sull'emergenza metereologica che sta costringendo molti calciatori ad allenarsi ...

