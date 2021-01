Amazon e Apple rimuovono Parler: un nuovo atto di censura ai sovranisti? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si era appena iscritto alla “piattaforma social trumpiana” anche il leader della Lega Matteo Salvini, prima che diventasse offline. Sembra continuare la censura dei sovranisti e dei loro leader politici.… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) Si era appena iscritto alla “piattaforma social trumpiana” anche il leader della Lega Matteo Salvini, prima che diventasse offline. Sembra continuare ladeie dei loro leader politici.… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

