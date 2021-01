Verissimo | Silvia Toffanin trascina Mediaset | ascolti | un sabato d' oro E la De Filippi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 gennaio 2021) Queen Maria fa il botto. La prima puntata di C'è posta per te - un programma storico per Canale5, inizia con 6 milioni di spettatori alla prima puntata e il 27% di share con 15 milioni di contatti sui social. Ma per il Biscione è unda incorniciare: fa schizzare lo share anchecon 2.843.000 spettatori (17.6%). In studio arrivano, Raoul Bova, Jasmine Carrisi, Cristiano Malgioglio, Manila Nazzaro e tante altre storie. Poco prima della messa in onda è ancora Queen Maria ha riportare gliin vetta con il ritorno di Amici: ben 3.376.000 spettatori con il 18.64% segnano un solco indelebile nelpomeriggio di Canale5.