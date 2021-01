Udinese Napoli 1-1 LIVE: Larsen impegna ancora Meret (Di domenica 10 gennaio 2021) Alla Dacia Arena, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Dacia Arena”, Udinese e Napoli si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Napoli 1-1 MOVIOLA FISCHIO DELL’ARBITRO – COMINCIA LA PARTITA 1? Tiro Napoli – Subito un pericolo per l’Udinese. Il Napoli conquista palla a centrocampo e verticalizza subito per Insigne. Che avanza fino ai 25 metri e calcia col destro: pallone a lato di poco. 7? Tiro Udinese – Rimpallo al limite dell’area di rigore azzurro, il pallone arriva a De Paul che non ci pensa due volte e calcia in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Alla Dacia Arena, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA FISCHIO DELL’ARBITRO – COMINCIA LA PARTITA 1? Tiro– Subito un pericolo per l’. Ilconquista palla a centrocampo e verticalizza subito per Insigne. Che avanza fino ai 25 metri e calcia col destro: pallone a lato di poco. 7? Tiro– Rimpallo al limite dell’area di rigore azzurro, il pallone arriva a De Paul che non ci pensa due volte e calcia in ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #UdineseNapoli ?? - OptaPaolo : 5x3 - Ciro Immobile è il secondo giocatore a segnare in cinque match di fila contro ben tre squadre diverse di Seri… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - cippiriddu : Udinese-Napoli potevano essere 70-68 al quinto set come Isner-Mahut. Partitaccia proprio. - AleAuz86 : Solo Il Napoli può parlare di Lasagna ad ogni santa sessione di mercato. Se l'Udinese non è 2 gol avanti è solo grazie a lui. -