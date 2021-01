Torino | Mezza squadra sul mercato | E in entrata? (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Torino annaspa nei piani bassi della classifica. Il mercato invernale potrebbe essere l’ancora di salvezza, eppure, al momento, si parla solo di uscite. Davvero strano (per i tifosi del… L'articolo Torino Mezza squadra sul mercato E in entrata? proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 10 gennaio 2021) Ilannaspa nei piani bassi della classifica. Ilinvernale potrebbe essere l’ancora di salvezza, eppure, al momento, si parla solo di uscite. Davvero strano (per i tifosi del… L'articolosulE in? proviene da Meteoweek.com.

cullinodavide : @MatteoPedrosi Invece vagnati da quando è a Torino non ne indovina mezza!! - DonDie_Sospeso : @il_Terz @SimoNoveOtto @Inter A parte il fatto che Milano-Torino si fa in un'ora e mezza di autostrada, la mia cons… - OfficialDuivel : @lautarvojumped Quindi non riuscite a dominare il Torino di giampollo ma io mi sto esaltando troppo perchè ho visto… - Biagio71To : RT @claudiabonny_: @Biagio71To Mi sa.. comunque visto che c’era da Maria mezza Torino, potevano invitare pure noi ?? - claudiabonny_ : @Biagio71To Mi sa.. comunque visto che c’era da Maria mezza Torino, potevano invitare pure noi ?? -