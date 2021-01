Skriniar e una perla di Hakimi, poi Mancini fa 2-2. L’Inter a tre punti dal Milan (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di un gol (Lorenzo Pellegrini), L’Inter ha ribaltato la Roma nella ripresa. Pau Lopez ha negato subito il pareggio a Lautaro con un grande intervento, subito dopo il pareggio di Skriniar (11’ st) con un colpo di testa su angolo. Poi si è scatenato Hakimi che prima ha sfiorato il raddoppio, poi lo ha trovato al 18’ con un sinistro bellissimo sotto la traversa. Grande reazione nerazzurra nel secondo tempo, ma poi L’Inter si è abbassata troppo. Mancini ha prima sfiorato il pareggio al 41’ st, deviazione di Handanovic in angolo ma sulla successiva azione proprio Mancini ha trovato il 2-2 di testa. L’Inter sale a 37 punti e resta seconda a tre dal Milan capolista. La Roma va a 34 punti ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di un gol (Lorenzo Pellegrini),ha ribaltato la Roma nella ripresa. Pau Lopez ha negato subito il pareggio a Lautaro con un grande intervento, subito dopo il pareggio di(11’ st) con un colpo di testa su angolo. Poi si è scatenatoche prima ha sfiorato il raddoppio, poi lo ha trovato al 18’ con un sinistro bellissimo sotto la traversa. Grande reazione nerazzurra nel secondo tempo, ma poisi è abbassata troppo.ha prima sfiorato il pareggio al 41’ st, deviazione di Handanovic in angolo ma sulla successiva azione proprioha trovato il 2-2 di testa.sale a 37e resta seconda a tre dalcapolista. La Roma va a 34...

