Si ammala di leucemia e i compaesani si offrono di donare il midollo (Di domenica 10 gennaio 2021) È una storia di solidarietà estrema quella accaduta ad Aradeo, nel Salento. Fabrizio è un uomo di 44 ani e questa estate si è ammalato di leucemia. Padre di due bambini e con una moglie, Fabrizio è molto conosciuto tra i suoi compaesani, che adesso stanno tentando di salvargli la vita. Ieri pomeriggio decine di volontari, anche da altri comuni, si sono recati in ospedale per Fabrizio. Obiettivo? Sottoporsi ai test di compatibilità per donare a Fabrizio il midollo. Sono uomini e donne tra i 18 ed i 36 anni, che hanno voluto dare una mano grazie alla campagna avviata sui social dalle sorelle di Fabrizio e diventata in breve virale, con il coordinamento di Admo Puglia. Grazie anche agli appelli lanciati da numerosi artisti salentini tra i quali Cesko, gli Après la Classe, ed Emma Marrone, che ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 10 gennaio 2021) È una storia di solidarietà estrema quella accaduta ad Aradeo, nel Salento. Fabrizio è un uomo di 44 ani e questa estate si èto di. Padre di due bambini e con una moglie, Fabrizio è molto conosciuto tra i suoi, che adesso stanno tentando di salvargli la vita. Ieri pomeriggio decine di volontari, anche da altri comuni, si sono recati in ospedale per Fabrizio. Obiettivo? Sottoporsi ai test di compatibilità pera Fabrizio il. Sono uomini e donne tra i 18 ed i 36 anni, che hanno voluto dare una mano grazie alla campagna avviata sui social dalle sorelle di Fabrizio e diventata in breve virale, con il coordinamento di Admo Puglia. Grazie anche agli appelli lanciati da numerosi artisti salentini tra i quali Cesko, gli Après la Classe, ed Emma Marrone, che ...

vivere_sardegna : Si ammala di leucemia, paese fa esami per donare midollo - Noe77839369 : RT @OperaFisista: Si ammala di leucemia, paese fa esami per donare midollo - Cronaca - ANSA - puglianotizie24 : Si ammala di leucemia, Aradeo fa gli esami per donare il midollo: appelli anche da Emma e Après La Classe… - statodelsud : Si ammala di leucemia, paese fa esami per donare midollo - Pino__Merola : Si ammala di leucemia, paese fa esami per donare midollo -

Ultime Notizie dalla rete : ammala leucemia Si ammala di leucemia, paese fa esami per donare midollo - Cronaca ANSA Nuova Europa Si ammala di leucemia e i compaesani si offrono di donare il midollo

Una commovente storia di solidarietà che ha come teatro Aradeo, nel Salento. In fila per donare il midollo a un 44enne ...

Stroncato dalla leucemia a trent'anni

LONGARONEAveva solo 30 anni Renè Bez, il giovane di Longarone scomparso ieri mattina dopo tre anni di malattia e di lotta contro la leucemia. Originario di Igne, Renè viveva nel capoluogo e ...

Una commovente storia di solidarietà che ha come teatro Aradeo, nel Salento. In fila per donare il midollo a un 44enne ...LONGARONEAveva solo 30 anni Renè Bez, il giovane di Longarone scomparso ieri mattina dopo tre anni di malattia e di lotta contro la leucemia. Originario di Igne, Renè viveva nel capoluogo e ...