Pontecagnano Faiano | Mangino | “Maggioranza al capolinea”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “La crisi in cui versa lache guida questa città è sotto gli occhi di tutti” afferma la consigliera, che aggiunge: “Le prese di posizione dei consiglieri diCitro e Silvestri, oltre a confermare quanto la minoranza dice da mesi, mettono in evidenza come l’esperienza di questa amministrazione sia giunta al termine. Pezzo dopo pezzo la coalizione si sta frantumando nelle mani di un sindaco che ancora non vuol prendere coscienza della realtà. Il “cambiamento” tanto sbandierato si è tradotto, nella pratica quotidiana, in accentramento del potere e spartizione delle cariche in seno al cerchio magico. Qualcuno, finalmente, se ne è reso conto e sta agendo di conseguenza. Il sindaco dovrebbe prendere atto di essere già ...