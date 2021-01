Ospedali, luoghi di contagio ad alto rischio (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono gli Ospedali, ad oggi, i luoghi con il maggior rischio di contagio. La causa è tutta riconducibile all’assenza di percorsi che dovrebbero separare i pazienti positivi al Covid e quelli negativi. Eppure, nei nosocomi, oggi, istituire percorsi differenti è utopia. Così, in questi mesi si sprecano le denunce da parte di familiari di pazienti che, al momento del ricovero o di un’eventuale visita, sono negativi per poi positivizzarsi proprio all’interno della struttura Ospedaliera. Nei giorni scorsi un cittadino battipagliese ha denunciato le condizioni del Campolongo hospital accreditata sia come Centro Covid che come struttura di riabilitazione ortopedica. “Più e più volte e da più parti si sono sollevati dubbi su questa promiscuità nonostante la proprietà assicuri che ci sono percorsi separati – ha ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono gli, ad oggi, icon il maggiordi. La causa è tutta riconducibile all’assenza di percorsi che dovrebbero separare i pazienti positivi al Covid e quelli negativi. Eppure, nei nosocomi, oggi, istituire percorsi differenti è utopia. Così, in questi mesi si sprecano le denunce da parte di familiari di pazienti che, al momento del ricovero o di un’eventuale visita, sono negativi per poi positivizzarsi proprio all’interno della strutturaera. Nei giorni scorsi un cittadino battipagliese ha denunciato le condizioni del Campolongo hospital accreditata sia come Centro Covid che come struttura di riabilitazione ortopedica. “Più e più volte e da più parti si sono sollevati dubbi su questa promiscuità nonostante la proprietà assicuri che ci sono percorsi separati – ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Ospedali luoghi Molinette di Torino, inchiesta di Procura e Nas per epidemia dopo tre morti in reparto per il Covid La Repubblica Ospedale del Mare, inchiesta dopo il crollo: «Cedimento strutturale, progetto sbagliato»

Non ci sono ancora indagati, ma si muove spedita la Procura di Napoli per far luce sulle cause del crollo del parcheggio all'ospedale del Mare di Ponticelli di venerdì mattina.

La maratona della speranza - di Rosanna Magnano

Riascolta La maratona della speranza - di Rosanna Magnano di Reportage. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

