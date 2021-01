Leonardo Sciascia | un uomo e un intellettuale gigante Il video-ricordo di Mannino

(Di domenica 10 gennaio 2021) Racalmuto, 1958. In un piccolo paesino siciliano inizia un’amicizia intensa, e trentennale. Lì, nella sagrestia dell’arciprete, un giovane Calogero, storico volto della Dc e più volte ministro della Repubblica, incontra. Nel centenario dalla nascita di uno dei più grandi scrittori italiani del ‘900,apre il cassetto dei ricordi e racconta il suo rapporto personale con, rimasto intatto fino agli ultimi attimi della sua vita. “Sono stato l’ultima persona che ha visto casa sua prima che chiudesse gli occhi”.

CardRavasi : Tutti i nodi vengono al pettine. Quando però c’è il pettine. (Leonardo Sciascia) - chetempochefa : “Tu dovresti riflettere molto prima di pensare' Nel giorno del 100° anniversario della nascita di Leonardo Sciasci… - ilfoglio_it : È passato un secolo da quel pomeriggio dell'8 gennaio del 1921 quando a Racalmuto, in provincia di Agrigento, nasce… - LucreziaMarti : RT @pandorarivista: «Il più grande difetto della società italiana è quello di essere senza memoria» Leonardo Sciascia - Nessuno06404424 : Turi Ferro Il Consiglio d'Egitto - 2° Atto Leonardo Sciascia -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Sciascia

Il Sole 24 ORE

Dal mio lavoro e' venuto fuori anche un restauro linguistico, di elementi grafici, in qualche caso morfologici, lessicali e sintattici'. 'Sciascia - racconta Squillacioti - pensava a questo romanzo da ...Due giorni fa si è celebrato il centenario della nascita di Leonardo Sciascia. Anche chi non ha avuto modo di approfondirlo, conosce alcuni dei suoi titoli più celebri come A ciascuno il suo, Todo Mod ...