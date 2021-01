Kim Rossi Stuart rivive i suoi disagi | “Venni scartato perchè ero troppo…”

Leggi su kronic

(Di domenica 10 gennaio 2021) Kimin un intervista parla degli inizi della sua carriera e racconta iche gli si crearono davanti(Instagram)Kimè un famosissimo attore e regista nato in Italia e figlio del famoso Giacomoanche lui attore. Sin da bambino volle seguire le orme del padre ed esordisce sul grande schermo da giovanissimo a soli cinque anni. Il suo talento viene subito riconosciuto, tanto che a soli quattordici anni gli viene affidato il suo primo ruolo da protagonista dal regista Marcello Aliprandi in una mini serie tv. Il vero successo arriverà solo qualche anno dopo grazie alla serie Fantaghirò, grazie alla quale finalmente dimostra il suo valore. Da li in poi la sua carriera ...