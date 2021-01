Kalinic fa felice un raccattapalle: gli regala la sua maglia (Di domenica 10 gennaio 2021) Uno dei volti di questa domenica di calcio è sicuramente Nikola Kalinic. L'attaccante croato è tornato al gol contro il Crotone, favorendo così il successo dell'Hellas Verona per 2-1. Tuttavia, il giocatore merita la copertina anche per un bel gesto: infatti, al termine dei primi 45 minuti, l'ex Fiorentina, Milan e Roma ha deciso di regalare la sua maglia a un giovane raccattapalle. Un regalo speciale, che rende onore a un protagonista ritrovato per la Serie A. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) Uno dei volti di questa domenica di calcio è sicuramente Nikola. L'attaccante croato è tornato al gol contro il Crotone, favorendo così il successo dell'Hellas Verona per 2-1. Tuttavia, il giocatore merita la copertina anche per un bel gesto: infatti, al termine dei primi 45 minuti, l'ex Fiorentina, Milan e Roma ha deciso dire la suaa un giovane. Un regalo speciale, che rende onore a un protagonista ritrovato per la Serie A. ITA Sport Press.

