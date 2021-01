Juventus Sassuolo probabili formazioni, torna McKennie dall’inizio (Di domenica 10 gennaio 2021) Juventus Sassuolo probabili formazioni – Match day per la Juventus che questa sera in casa sfida il Sassuolo di De Zerbi. Partita da non sottovalutare, i neroverdi sono una squadra ostica che milita nelle zone alte della classifica. Pirlo dovrà fare a meno di Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt positivi al Covid. In dubbio anche Morata che potrebbe esser convocato. Juventus Sassuolo probabili formazioni, chi gioca Si va verso la conferma anche di Chiesa a destra e Ramsey a sinistra, mentre cambia il centrocampo: dentro McKennie, fuori uno spento Bentancur. Verso la conferma Rabiot, in vantaggio su Arthur. In difesa scelte quasi obbligate: Danilo e Frabotta sulle corsie, Bonucci e Demiral al centro. ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 10 gennaio 2021)– Match day per lache questa sera in casa sfida ildi De Zerbi. Partita da non sottovalutare, i neroverdi sono una squadra ostica che milita nelle zone alte della classifica. Pirlo dovrà fare a meno di Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt positivi al Covid. In dubbio anche Morata che potrebbe esser convocato., chi gioca Si va verso la conferma anche di Chiesa a destra e Ramsey a sinistra, mentre cambia il centrocampo: dentro, fuori uno spento Bentancur. Verso la conferma Rabiot, in vantaggio su Arthur. In difesa scelte quasi obbligate: Danilo e Frabotta sulle corsie, Bonucci e Demiral al centro. ...

