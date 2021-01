Juventus-Sassuolo 3-1 | highlights | voti e tabellino

Leggi su inews24

(Di domenica 10 gennaio 2021) della partita all’Allianz Stadium. A sette giorni dalla sfida con l’Inter tre punti d’oro3-1: serata complicata per Pirlo, lo ha capito lui per primo in fretta. Dopo 18 minuti ha dovuto cambiare McKennie, fino ad allora il migliore in campo, per un problema fisico. E nel finale L'articolo proviene da Inews.it.