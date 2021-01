Juve, i convocati per il Sassuolo: riecco Morata (Di domenica 10 gennaio 2021) TORINO - Ufficializzata la lista dei 23 calciatori della Juventus convocati per la gara di stasera contro il Sassuolo . Nonostante la piena emergenza in difesa (fuori i positivi al Covid Alex Sandro , ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 10 gennaio 2021) TORINO - Ufficializzata la lista dei 23 calciatori dellantusper la gara di stasera contro il. Nonostante la piena emergenza in difesa (fuori i positivi al Covid Alex Sandro , ...

JuventusFCYouth : #Under23, domani ricomincia la corsa in campionato ?? La lista dei convocati per #CarrareseJuve ??… - forumJuventus : ? Juve, scongiurato 'cluster' alla Continassa ?? Sandro e Cuadrado contagiati in famiglia ?? - forumJuventus : Risentimento per Morata: non convocato per #JuveUdinese ? - sportli26181512 : Juve, i convocati per il Sassuolo: riecco Morata: Andrea Pirlo ha chiamato 23 calciatori per la gara di questa sera… - ilbianconerocom : #Juve-#Sassuolo, i convocati UFFICIALI: c’è #Morata! -