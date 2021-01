Inter, sospiro di sollievo per Darmian: solo una forte contusione (Di domenica 10 gennaio 2021) Matteo Darmian sostituito nel primo tempo di Roma-Inter Arrivano buone notizie per l’Inter nel post match contro la Roma. Matteo Darmian sostituito nella prima frazione di gioco ha subito solo una forte contusione all’ala iliaca sinistra. Questo l’esito degli esami a cui il numero 36 nerazzurro si è sottoposto a Villa Stuart e riportati dal club nerazzurro sul proprio profilo Twitter. AGGIORNAMENTOMatteo #Darmian si è sottoposto a radiografia e risonanza magnetica presso la clinica Villa Stuart di Roma. Tutti gli accertamenti hanno dato esito negativo, confermata la forte contusione all’ala iliaca sinistra.#RomaInter — Inter (@Inter) January 10, ... Leggi su intermagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Matteosostituito nel primo tempo di Roma-Arrivano buone notizie per l’nel post match contro la Roma. Matteosostituito nella prima frazione di gioco ha subitounaall’ala iliaca sinistra. Questo l’esito degli esami a cui il numero 36 nerazzurro si è sottoposto a Villa Stuart e riportati dal club nerazzurro sul proprio profilo Twitter. AGGIORNAMENTOMatteo #si è sottoposto a radiografia e risonanza magnetica presso la clinica Villa Stuart di Roma. Tutti gli accertamenti hanno dato esito negativo, confermata laall’ala iliaca sinistra.#Roma(@) January 10, ...

