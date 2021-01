Guenda Goria/ Le "scuse" al compagno di mamma Maria Teresa Ruta e su Filippo Nardi... (Di domenica 10 gennaio 2021) Guenda Goria oggi a Domenica Live in difesa di mamma Maria Teresa Ruta dopo le offese di Filippo Nardi pronunciate al GF Vip Leggi su ilsussidiario (Di domenica 10 gennaio 2021)oggi a Domenica Live in difesa didopo le offese dipronunciate al GF Vip

_g_thoughts_ : RT @myunwittyself: Il gf ha crocifisso Guenda Goria per proteggere lo humour dei due fratelli onestamente ancora non la supero #gfvip http… - ansianellatesta : Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci, Guenda Goria, Matilde Brandi e Myriam Catania alla reuni… - fradanile : RT @myunwittyself: Il gf ha crocifisso Guenda Goria per proteggere lo humour dei due fratelli onestamente ancora non la supero #gfvip http… - serenacvl : RT @myunwittyself: Il gf ha crocifisso Guenda Goria per proteggere lo humour dei due fratelli onestamente ancora non la supero #gfvip http… - Serena35197911 : RT @myunwittyself: Il gf ha crocifisso Guenda Goria per proteggere lo humour dei due fratelli onestamente ancora non la supero #gfvip http… -